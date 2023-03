Julieta Poggio se calentó en Gran Hermano por la letal crítica de Juliana: "Yo no me muerdo la lengua con nada"

A Julieta Poggio le cayó como un baldazo de agua fría el letal mensaje que le mandó Juliana "Tini" Díaz, a través de un video, a ella y a Romina Uhirig. ¡Y se calentó en vivo!

"Primero, lo importante, Marquitos, Cami y Nachito estoy haciéndoles el aguante con todo. Y al resto, mis amores, no se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas", dijo Tini, descolocando y llenado de bronca a Julieta.

EL ENOJO DE JULIETA POGGIO CON JULIANA DÍAZ EN GRAN HERMANO

Luego de ver el clip de Juliana criticándola duro, Julieta tomó la palabra en El Debate de Gran Hermano y expresó su malestar sin filtros.

Julieta Poggio: -¡Mirá que yo tenía la mejor con vos, Tini! Tenía la mejor con ella. Le mando un beso.

Romina Uhrig: -Yo con ella no. Al principio creo que fui buena compañera con ella, pero ella no. Decía mentiras, hablaba por atrás, criticaba, se hacía la buena compañera y después hablaba mal...

Julieta: -Y otra cosa, ¿envenenadas? Romi y yo, justo, no nos vamos a morir. Siempre decimos las cosas y no nos mordemos la lengua con nada. Lo veo en mí y en ella.

Romina: -Cuando no nos gusta algo lo decimos. Y cuando no nos gusta una persona, también lo decimos. No nos hacemos las amigas, nada. Por algo a Juli la quiero tanto, porque es una persona muy frontal, que dice las cosas, te guste o no. Y así hay que ser en la vida.

Julieta: -Se ve que hay gente que no se lo banca.

Romina: -Por algo con Ju seguimos acá.

Julieta: -¡Obvio!

JULIETA POGGIO SIGUIÓ CON SU CATARSIS POR EL PALITO DE JULIENA

Ni bien Santiago del Moro se despidió de los "hermanitos", Julieta y Romina se levantaron del sillón y expresaron, mutuamente, su indignación con Juliana.

Romina: -Las cosas increíbles (que hay que escuchar) ... Hay que tomarlo como de quien viene.

Julieta: -¡Cómo se quedaron los hermanitos! Se quedaron calenchus las hermanitas... Me sorprende lo que dijo Tini porque cuando volvió me dijo 'te extrañé, Ju. Vamos a salir'. Y tira esa, ahora. Se quiso hacer nuestra amiga, Romi. Te pidió perdón a vos. ¿Y era todo mentira? Sí, como siempre. Todo mentira. Al final, la más jugadora era ella.

Romina: -No te gases, Ju. Dejala. Ni tendría que haberle respondido.

Julieta: -Ya sé, pero me sorprendió. Que diga eso, de morderse la lengua, justo eso, no. Podría haber bardeado con otra cosa, ¿pero eso?

Romina: -Ella no se tiene que morder, porque pobrecita...

Nacho: -No te enojes.

Julieta: -No me enojo, Nacho. Yo estoy acá y ella no, pero yo soy calentona. Igual, no me calenté.