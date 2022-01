Julieta Ortega habló de la separación de Thelma Fardin y Camilo Vaca Narvaja, su expareja: "Siempre es muy triste"

A días de que se supiera que Thelma Fardin se habría separado de Camilo Vaca Narvaja, Julieta Ortega, la exnovia del joven, alzó su voz.

Más sobre este tema La honestidad brutal de Julieta Ortega con Silvina Luna: "No me gustó nada cuando saliste con Iván Noble"

En primer lugar, Ortega contó que se había enterado de la noticia y aprovechó para aclarar que jamás tuvo un problema con su colega por su vínculo con su expareja.

"Nunca tuve ningún problema con Thelma ni con Silvina Luna. Me enteré de la separación de ellos porque me lo mostró una amiga y me preguntó si sabía", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Siempre es muy triste, como no somos amigas, no sé qué pasó. Tal vez algún día me la cruzo y me cuente. Son momentos muy difíciles". G-plus

QUÉ DIJO JULIETA ORTEGA SOBRE LA SEPARACIÓN DE THELMA FARDIN Y SU EXPAREJA

"Claro que siempre es muy triste, como no somos amigas, no sé qué pasó. Tal vez algún día me la cruzo y me cuente. Son momentos muy difíciles, creo, muy convulsionados y nunca es fácil llevar una pareja adelante", reflexionó, sincera.

Más sobre este tema El mensaje de Thelma Fardin tras separarse de Camilo Vaca Narvaja: "Hay personas que desaparecen de tu vista"

Y se despidió empatizando con su colega. "Sumado a la pandemia, a miedos, a problemas económicos, problemas laborales y todo tipo de cosas. En el caso de Thelma, debe haber tenido un fin de año muy movido con el inicio del juicio y todo eso", sentenció.