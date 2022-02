Julieta Ortega expresó su incomodidad con los "antivacuna" que salen a las calles a protestar: "Búsquense un laburo digno"

Julieta Ortega se indignó al ver marchar a un grupo de antivacunas, expresando su postura en contra a la vacuna contra el covid.

La actriz aclaró que respeta todas las opiniones, pero que le pareció un montón que estas personas salieran a la calle para mostrarse en contra de la vacuna que busca frenar con el avance del covid.

"Me cuesta entender la postura antivacuna, respeto a la persona que diga que prefiere no darse la vacuna porque no se probó lo suficiente, yo no pregunté cuando mi hijo era chiquito qué había en cada vacuna, obviamente esta es una vacuna que se hizo en tiempo récord, lo sabemos todos... Había una pandemia y me cuesta entender la postura", reflexionó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"No me resulta simpática la postura, pero la respeto como una decisión personal. Ahora, salir a marchar por eso o que los demás sigan tu ejemplo me genera más antipatía posible". G-plus

JULIETA ORTEGA APUNTÓ CONTRA LOS ANTIVACUNAS QUE SALIERON A MARCHAR

La actriz se mostró en desacuerdo con quienes salieron a la calle para remarcar su postura antivacuna.

"No me resulta simpática la postura, pero la respeto como una decisión personal, ahora salir a marchar por eso o que los demás sigan tu ejemplo me genera más antipatía posible. Hace poco me crucé con una marcha antivacuna entrando al teatro, le contesté algo y me contestaron muy mal también", sumó.

Y contó qué les dijo, indignada, en plena vía pública. "'Búsquense un laburo digno', les dije. Ir a marchar para que la gente no se vacune en esta situación no lo entiendo", cerró, contundente.