Julieta de Gran Hermano cumplió años y su novio le dedicó esta conmovedora carta.

Julieta de Gran Hermano cumplió años y su novio Lucca Bardelli le dedicó un cariñoso posteo, remarcando que la extraña y la espera fuera de la casa.

A pesar de los rumores de romance de Poggio con su compañero Marcos, que volvieron a instalarse luego de que ella le dijera "hermoso" o "mozo" (aún los fans dudan), Lucca le dedicó su inmenso amor.

"Feliz cumple al amor de mi vida. Sé que no estás viendo esto, pero para el día que lo veas, sabé que te amo con todo mi corazón. Que estoy acá y siempre voy a estar para vos, apoyándote en todo lo que hagas al igual que vos lo hacés conmigo, porque de eso se trata el amor", le escribió Lucca, muy amoroso.

LUCCA BARDELLI DESCRIBIÓ CON TERNURA A JULIETA POGGIO EN SU CUMPLE

Antes de cerrar, Lucca describió los aspectos que más le gustan de su novia.

"Gracias por el amor que me das, por tu naturalidad, tu esencia y tu compañía, que es de lo más lindo que me dio la vida. Tan tierna, tan amorosa, tan genuina, sos todo para mí. Realmente no podría poner en palabras todo lo que te extraño en este momento, pero me pone feliz que estés cumpliendo tus sueños, que estés luchando por ellos: después de lo que tanto hablamos de esto".

"Sé que estás en el lugar correcto, en el lugar que la vida te puso por lo auténtica que sos. Y principalmente me deja tranquilo saber que lo estás disfrutando. Sos una persona hermosa y siempre voy a estar agradecido de compartir la vida con vos. Hoy un cumple separados, pero nuestros corazones están más juntos que nunca. Te amo, te amo, te amo y te extraño con toda mi vida, bebé. Siempre juntos", cerró, muy amoroso, al pie de una foto vestidos de gala, varios meses atrás.