Julieta Díaz cuestionó un video de José María Listorti con su esposa y Mónica salió al cruce de forma contundente: "Es humor"

El escándalo se puso a la orden del día cuando desde una cuenta de Instagram criticaron un video que muestra a José María Listorti usando la licuadora cada vez que su esposa, Mónica, hablaba. Claramente, simulando no querer escucharla.

Entre muchas mujeres que se mostraron en desacuerdo con este tipo de humor que en el pasado era común, se destacó la crítica de Julieta Díaz que además de apuntar contra José María se mostró sorora con Mónica.

"Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor, nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana, acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar", escribió la actriz.

Lejos de dejar pasar su reflexión, Mónica le respondió defendiendo a su pareja y sacando a relucir una película en la que el personaje de Julieta tendría mucho que ver con el que ella interpreta en su clip de Instagram.

"Hola Julieta, soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja espero que me escuches. Primero, quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos. Y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción. ¿Acaso a tu personaje en la película EL FÚTBOL O YO con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en la que él no te escuchaba por estar mirando fútbol. Peli q me pareció graciosísima. Y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta. Gracias", escribió, sin filtro.

