Julieta Díaz contó el insólito uso que le da a sus premios Martín Fierro en su casa

Luego de haber hablado con ternura de su hija, Julieta Díaz reflexionó sobre su carrera y dio un llamativo dato sobre los premios Martín Fierro que no pasó desapercibido.

La actriz, que ganó cuatro estatuillas durante su carrera gracias a sus talentosas interpetaciones en TV, contó el insólito uso que les da en su casa.

Vale recordar que de 2003 a 2010, Díaz fue galardonada con una estatuilla de APTRA por su actuación en 099 Central, Soy Gitano, Locas de amor y Valientes

QUÉ HACE JULIETA DÍAZ CON LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO QUE GANÓ

"Lo que pasaba es que en un momento los tenía a todos en la biblioteca y después parecía que faltaba la luz dicroica, qué ego...".

“Después los escondí en el placard porque me daban vergüenza y cuando me mudé a mi casa actual, donde se me cerraban las puertas, porque son muy pesadas, me dije: 'no está mal…'".

"Cuando me mudé a mi casa actual, donde se me cerraban las puertas, porque son muy pesadas, me dije: 'no está mal…'". G-plus

Tras revelar que sus estatuillas hacen que las puertas, literalmente, se mantengan abiertas, dijo que le encanta haberlas ganado pero hizo una aclaración.

"Están ahí, estoy orgullosa de tenerlos. Pero también es una humorada: son importantes pero son solo un premio, hay algo de eso", sentenció en No es tan tarde.