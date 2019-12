Julieta Biesa, ex Soñando por bailar, habló de un supuesto intento de affaire con Diego Latorre

En el mismo día en que Yanina Latorre (50) le desmintió a Ciudad los rumores de separación de Diego Latorre (50) que se habían generado en base a declaraciones de ella misma en LAM, la vedette trans Julieta Biesa (35), ex participante de Soñando por Bailar 2, aseguró en Incorrectas que el exfutbolista la habría invitado a ir a un hotel alojamiento.

Luego de que Celina Rucci, panelista del programa de Moria Casán, contara el rumor que hablaba de un supuesto encuentro cercano entre Biesa y Latorre, Biesa atendió el llamado de la producción y contó qué pasó con el periodista deportivo: “Yo iba con unos amigos a un bar. Habíamos tomado un par de tragos y estábamos con los chongos jodiendo por la calle. Íbamos con la ventanilla baja y yo estaba re ‘montada’, estaba relinda”, empezó relatando. “De repente vemos que nos seguía una camioneta y medio que nos asustamos. Fueron cuatro cuadras y medio que me dio miedo. Cuando llegamos al semáforo él bajó la ventanilla y era Diego Latorre. Yo me quedé muda. Onda ‘con todos los problemas que tuvo...’”, aseveró.

"Pensé que iba a tirar un piropo y ya está, pero me dijo ‘bajá un toque’. Pensé que me quería saludar. Cuando me acerco al auto el tipo estaba medio serio, andaba solo en su camioneta, le digo ‘hola, ¿cómo andás? ¿todo bien?’. ‘Todo bien. Subí y vamos a un telo’, me dijo". G-plus

“Pensé que iba a tirar un piropo y ya está, pero me dijo ‘bajá un toque’. Pensé que me quería saludar”, siguió Biesa. “Yo cuando me acerco al auto el tipo estaba medio serio, andaba solo en su camioneta, le digo ‘hola, ¿cómo andás? ¿todo bien?’. ‘Todo bien. Subí y vamos a un telo’, me dijo”, aseguró la vedette sobre su supuesto encuentro. Y aclaró: “Nunca me subí al auto de esta persona, yo no me lo comí y no pasó nada”.

Moria: -Cuando te bajaste del auto, ¿vos cómo estabas?

Julieta: -Yo me puse a hablar con él desde la ventana y él me dijo que vayamos a este lugar, a un hotel. Me quedé sorprendida y pensé que me estaba cargando. Después me dijo ‘dame tu teléfono y después te llamo’ y luego me hizo unas preguntas que…

M: -¿Cuál es la pregunta que te hace? ¿Si tenías o no tenías cámara?

J: -Sí, estaba reperseguido con eso y yo no entendía qué pasaba. Yo fui porque él me llamó, había tomado unos tragos y me pareció divertido bajarme y hablar con él.

M: -¿Qué otra cosa te preguntó? ¿Si estabas casada?

J: -Él fue directo al grano, Mo. Igual no te quiero decir las cosas que me preguntó. Fueron cosas sexuales. Yo me quedé sorprendida. Pensaba “¿con todo lo que te pasó me estás hablando así?”. Le pasé el número y ya después me fui con mis amigos al boliche. Yo le pasé mi número y nunca me llamó.

M: -¿Te preguntó si eras una chica trans?

J: -No, se dio cuenta de una. Yo estaba recontra “montada”. Tenía una peluca hasta la cola.

Celina Rucci: -¿Te preguntó si estabas operada?

J: -Me preguntó cosas... (risas) No se si puedo decirlo. Me preguntó de mi miembro.

M: -¿Tamaño?

J: -Eso.

Las panelistas de Incorrectas, con Mica Viciconte a la cabeza, cuestionaron a Julieta Biesa por salir al aire para dar detalles de la supuesta charla y la acusaron de "buscar prensa". "Yo salí al aire porque me llamaron, para aclarar lo que estaban diciendo y porque es el programa de Moria", les contestó la vedette.