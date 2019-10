Julián Serrano y el enojo de Marcelo Tinelli por su renuncia al Bailando: "Lo entiendo y comparto su postura"

En agosto pasado, Julián Serrano renunció al Súper Bailando 2019 en medio de un escandaloso rumor de romance con su compañera, Sofí Morandi. El youtuber abandonó el certamen, en el que se había consagrado con la influencer en la edición anterior. Filoso, Marcelo Tinelli deslizó una punzante crítica en aquel momento.

“Hay gente que se ha ido, por ejemplo, Julián Serrano”, dijo el conductor. Al acercarse a Fede Hoppe para obtener respuestas, Tinelli lanzó su palito: “Le mandé un telegrama a Julián y no me respondió. ¡¿Se fue?!”.

Los meses pasaron y Serrano habló del enojo de Marcelo por su renuncia. “Lo re entiendo y hasta comparto su postura, pero la verdad es que yo no estaba como para ir al programa. No estaba en un momento bueno preferí preservarme. Y cuando tuve que dar todo para el programa lo di todo”, dijo el youtuber en una nota para Los Ángeles de la Mañana.

“No sé si estaba caliente con el Bailando, son decisiones que yo tomé. Quizás estaba enojada con alguna decisión mía, con lo que yo estaba haciendo y cómo me estaba sintiendo. Fue más profundo, no fue un enojo con el programa o con alguna persona en especial”, explicó sobre su salida.

“De vez en cuando los veo a Sofi y a Nico (Merlin), pongo en Youtube y veo cómo bailan. Era un ciclo que tenía que terminar, yo no estaba dando lo que el programa ameritaba. Estaba raro y necesitaba un espacio para mí. De hecho, lo llamé al Chato (Prada) y se lo dije personalmente. ‘No me estoy encontrando y se nota y me parece que no está bueno para nadie. Ni para el programa ni para mí’”, añadió Serrano.

“Hablé con el Chato y el escándalo con Sofi surgió tres días después. Fue una decisión personal. En este momento estoy en otra búsqueda. Fue una experiencia re intensa, estuvo buenísima y aprendí muchísimo. Tengo recuerdos muy fuertes de haber estado ahí. La verdad es que crecí mucho. No pensé la verdad si iría a entregar la copa, no me lo planteé”, cerró sobre el tema.