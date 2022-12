Julia Mengolini aconsejó a Pampita y fulminó a Roberto García Moritán: "Estás para más"

Una vez más, Julia Mengolini dio que hablar por una tremenda opinión que dio a conocer en las redes después de que Roberto García Moritán chicaneara a la legisladora, Ofelia Fernández, por no estar en su despacho de la Legislatura el día del partido de Argentina contra Polonia.

Todo comenzó con un video que compartió García Moritán en Twitter donde se lo ve golpeando la puerta del despacho de Ofelia: “Empieza el partido. Dejá de trabajar y vení. Vamos a ver el partido", se lo escuchó decir, irónico, sin tener respuesta del otro lado.

Ante esto, Mengolini intervino y le habló directamente a la top: “Pampita, hermana, estás para más loca. Sos la chica más linda del país y estás con el más idiot…”, lanzó, generando todo tipo de repercusiones con sus palabras.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Twitter

EL EXABRUPTO DE JULIA MENGOLINI CONTRA ÁNGEL DE BRITO Y LAS PANELISTAS DE LAM

El enfrentamiento entre Julia Mengolini y Ángel de Brito no es nuevo, pero tuvo un nuevo capítulo que terminó con insultos de la periodista para el conductor de LAM y sus “angelitas”. Todo comenzó cuando el cronista quiso entrevistarla por la crítica que ella habia hecho al reality show de Pampita y todo terminó mal.

“No, no. No me podés agarrar de prepo. Para esas hijas de put… Vos sos divino, pero no voy a hablar con esta gente. No, no. Son unas hijas de put…, de la primer a la última. Ángel de Brito es un hijo de put… que lo último que hizo fue una operación donde publicó mi sueldo”, lanzó, enojadísima en la puerta de su radio, FutuRock.

“Vos trabajás para gente que es una mierd…, no es culpa tuya. Yo no voy a hablarte y no es con vos, es con ellos”, arrojó al cronista. “¿Me estás filmando ahora? Nunca supe que me estaban filmando y no pongas esto al aire. No tenés mi permiso. No voy a dar una nota a LAM”, culminó.