En noviembre de 2018 aparecieron las primeras imágenes que mostraban a Juan Martín del Potro (30) muy cerca de Sofía “Jujuy” Jiménez (28) en la disco Tequila.

En ese momento ella reconoció que hubo química, pero el tiempo pasó, ambos viajaron por trabajo y el rumor de romance pareció esfumarse… hasta hace pocos días, cuando las cámaras encontraron a Jujuy alentando a Del Potro nada menos que en el partido que el tenista disputó contra Novak Djokovic por los cuartos de final del Master 1000 de Roma, que el argentino perdió en tres sets.

Los Ángeles de la Mañana encontró a la ex del Pelado López en su regreso al país tras compartir sus días en Italia con Del Potro y, lejos de negar el romance, confirmó entre risas incómodas que se están “conociendo”.

Así fue el ida y vuelta de Jujuy con Maite Peñoñori:

-Te vimos alentando a Del Potro.

-Sí, ahí estuve, haciendo el aguante, obvio, bancando a morir.

-¿Hace mucho que sos fanática del tenis?

-No (risas). ¡Ay, Dios mío, lo vi en todos lados!

-Ángel había contado de este romance, pero fue la confirmación verte ahí alentándolo.

-La realidad es que sí estuve ahí, obviamente era yo a la que se ve ahí riendo. Desde que nos conocimos con Juan aquella vez hubo buena onda siempre. Pero como yo me fui a Carlos Paz y él siguió con sus viajes, todo estaba medio ahí… Ahora me invitó y buena onda, fui. Todo bien, no hay mucho más para decir.

-¿La pasaron lindo?

-Sí. Estuvo muy bueno. Es impresionante. Estuvo muy bueno. Es increíble lo que la gente lo quiere, ver personas de todo el mundo alentándolo, es un groso, muy capo.

-¿Evaluarías dejar todo en un futuro para acompañarlo?

-No sé, estamos ahí, tratando de ver qué onda. Conocernos bien. No sé qué pasará más adelante. La realidad es que fui a un viaje, acompañé, estuve ahí y disfruté de mucho verlo, pero no sé que pasará. Ni idea.

-¿Lo pensaste mucho cuando te mandó los pasajes?

-Ay, no me gusta hablar mucho de esto. No tengo mucho más para decir. Me vieron y ya está.

-¿Fuiste a disfrutar?

-Sí, fui a pasarla bien.

-Jimena Barón dijo que era medio tacaño, que ella se pagaba los pasajes.

-¿En serio? No sabía, posta que tengo solo cosas buenas para decir de Juan. Se nota que es buena gente, súper generoso, nunca diría que es tacaño.

-¿Va a venir a visitarte?

-No sé.

-Es el primer hombre que blanqueás después del Pelado...

-¡Tampoco es que estoy blanqueando nada! Hay buena onda y está todo bien. Es como con cualquier persona normal, que se está conociendo y vas viendo de a poco.