Jujuy Jiménez habló a fondo sobre su separación del Pelado López: "No me estaba haciendo bien"

Muy ansiosa y feliz por su pronto debut en La Academia, el nuevo reality de baile de ShowMatch (eltrece), Sofía "Jujuy" Jiménez abrió su corazón y se refirió al fin de su relación con el Pelado López. Y dejó bien en claro que no volvió a ponerse en contacto con él tras la separación.

Sincera, contó por qué decidió dar un paso al costado. "Me fui de esa historia después de haber intentado. Cuando estás en pareja, cuando amás mucho, entregás y das todo... Me fui en buenos términos. Es triste, pero hasta acá. No me estaba haciendo bien y puse punto final”, contó en Pampita Online.

Entonces, la modelo y periodista remarcó que le dolió mucho no haber tenido nunca más contacto con él pero que fue necesario para poder seguir adelante. "Tampoco iba a ser mi amigo. Es un ex. Era raro. Nunca más hablamos”, sentenció.

Y cerró remarcando que si bien con Juan Martín del Potro, su última pareja, sigue "re" hablando, con Guillermo ni ahí. "Fueron distintas cosas. Con Juan hay buena onda. Creo que tiene que ver con las personalidades o con los vínculos que tuvimos. Era muy chica cuando estaba con Guille y ahora de grande veo otra cosa. Así y todo sigo sosteniendo que no me interesa tener vínculo con Guille”, cerró, tajante.