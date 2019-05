Jujuy Jiménez contó la última vez que habló con el Pelado López: "Como estaba de novio no sabía si escribirle"

A principios de noviembre, Guillermo "el Pelado" López (49) se sometió a una operación por “una obstrucción urinaria en la zona baja”, y al mismo tiempo se produjo él último contacto entre él y Sofía "Jujuy" Jiménez (28). Fue el propio Guillermo quien, ya recuperado de la delicada cirugía, en diciembre comentó ante Confrontados el cálido mensaje que recibió de parte de quien fuera su pareja durante cinco años: “Sofía me escribió y fue muy cariñosa en su mensaje. Fue bien recibido y la verdad no esperaba menos de su parte”.

Sin embargo, hasta el momento la actriz que en junio debutará en Sex bajo la dirección de José María Muscari, no se había explayado al respecto. Entrevistada por Naty Franzoni para #CambiáTuDía, la sección para las redes sociales de Ciudad, contó la trastienda de la comunicación con el Pelado: En su momento le mandé un mensaje, porque me había enterado de que lo habían operado. Me preocupé para saber si estaba bien, pero como sabía que estaba de novio (N de la R: con Nella Gorghor), no sabía si escribirle o no. Le dije que quería saber si estaba bien, me dijo que sí, que todo bien la operación”.

Con el pasado pisado, Jujuy aclaró: “Pero quedó ahí, nunca más ni siquiera llegamos a vernos. Nunca más me lo volví a cruzar. Pero son momentos, etapas de la vida que uno va pasando, transitando, y hay que quedarse con las cosas buenas. El resto será de aprendizaje”.

Al final, Jujuy Jiménez bromeó por las dos décadas de diferencia que le llevaba el Pelado López en relación a su cambio de gustos respecto a los hombres: “Ya no me gustan mayores”. Y como todo tiene que ver con todo, Juan Martín del Potro tiene 30 años y en una reciente entrevista se sonrojó al eludir la confirmación de su romance con el tenista: “Hay buena onda y está todo bien. Es como con cualquier persona normal, que se está conociendo y vas viendo de a poco”.

