Jujuy Jiménez aclaró que no se bajó de la obra de Muscari por Del Potro: "No fue por Juan; tomé la decisión porque..."

Luego de animarse al Bailando en 2018, Sofía "Jujuy" Jiménez (28) debutó en las tablas de la mano de Pedro Alfonso y Paula Chaves en Locos por Luisa, comedia con que le tomó el gustito al mundo teatral y a la actuación.

El disfrute fue tal que este año le había dado el sí a José María Muscari para integrar el elenco de Sex, obra erótica en la que iba a compartir trabajo con Diego Ramos y Gloria Carrá.

Sin embargo, tras cumplir con el primer ensayo, Sofía se reunió con el autor y director de la obra para manifestarle su necesidad de dar a un paso al costado. Y le justificó el personal motivo, el cual despegó de la versión periodística que lo asociaba a su incipiente romance con el tenista Juan Martín del Potro.

"Juan no me pidió que me baje de la obra. Ni yo me bajé por Juan. Lo correría absolutamente a él de esto porque no tiene nada que ver", comenzó diciendo Jujuy. G-plus

Ciudad Magazine habló con ella. Y ante la consulta de si el motivo de su baja era para tener más tiempo libre y poder acompañar a Del Potro en sus viajes, Sofía contestó, puntillosamente: "Nada que ver. Juan no me pidió ni me dijo nada de que me baje. Ni yo me bajé por Juan. Lo correría absolutamente a él de esto porque no tiene nada que ver. Ni siquiera voy a ir a Roland Garros como dijeron, eso es totalmente una mentira”.

Luego, precisó con suma sinceridad: "Quiero aclarar que, puntualmente, me bajé de la obra porque era lo que había acordado con la producción en su momento, que yo necesitaba ver cuál era mi rol, qué era lo que iba a hacer concretamente en Sex para saber si iba a estar a la altura de las circunstancias. Y, honestamente, mi primer ensayo fue el lunes, cuando volví de Roma, y cuando vi lo que tenía que hacer no me sentía cómoda. Sentía que no estaba a la altura. Sentía que la producción se merecía a alguien que diera el 100% y yo, con mi falta de experiencia como actriz, no podía ponerme en ese personaje. No me salía, no era mi esencia. Preferí ser honesta, ser adulta, profesional y bajarme con tiempo antes de que empezara la obra".

"Cuando vi lo que tenía que hacer no me sentí cómoda... El tema, que era sexo, me hacía ruido. Entonces, preferí ser honesta y tomé la decisión de bajarme siendo fiel a lo que me dictaba el corazón". G-plus

En la misma línea, Jiménez manifestó que su relación con José María Muscari quedó en perfectos términos, lejos de cualquier enojo y polémica: "Lo hablé con Muscari y está todo bien, hasta donde yo tengo entendido. A mí me copaba trabajar con él porque me parece súper talentoso, pero no era una escena puntual la que me hacía ruido. Era yo que no me encontraba (en esa obra). El tema, que era sexo, me hacía ruido, no sabía si me iba a animar o no. Entonces, tomé la decisión siendo fiel a lo que me dictaba el corazón. Igual, muero por ir de espectadora y disfrutar de ese megashow porque es realmente una cosa increíble, súper fuerte y muy jugado".

