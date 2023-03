La jugadísima confesión de Camila al contar una anécdota con su gemela, Florencia: "Estuvimos con el mismo chico, el mismo día"

En medio de los nervios y la adrenalina que se vive en las instancias finales de Gran Hermano 2022, los participantes tuvieron su programa de radio y una pregunta del público derivó en una jugadísima confesión de Camila Lattanzio.

“A mí una vez me pasó que… no era un novio, pero me pasó que estuvimos con mi hermana, con el mismo chico y el mismo día. La fantasía del hombre·, comenzó diciendo una de las nominadas, en referencia a su gemela, Florencia.

Fue entonces que ante la consulta sobre si fue un trío, la joven se apuró a contestar: “No, ni a palos”. Y cerró, entre risas: “Mi hermana primero estuvo con un chico y después, ese mismo día, estuve yo”.

¡Epa!

Más sobre este tema El picante mensaje de Juliana de Gran Hermano a Romina y Julieta: "No se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas"

FILOSOS DARDOS DE COTI A JULIETA Y ROMINA A TRAVÉS DE UN VIDEO QUE PASARON EN GRAN HERMANO

Lejos de que quedara en el pasado aquella fuertísima pelea que había tenido Coti Romero con Julieta Poggio y Romina Uhrig, después de haberles clavado la espontánea en Gran Hermano 2022 (pese a que había prometido no hacerlo con ella, a quien llamó sus “amigas”), la exparticipante dio que hablar con un picante video que vieron los hermanitos juntos.

“Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, quiero desearles mucha suerte. Segundo, Francia. Y tercero, Nachito te tengo muchísimo cariño, espero que afuera podamos llevarnos bien y salir de joda juntos. Sos el único que entendió que esto era un juego”, comenzó diciendo Coti en un video que transmitieron en la casa.

“A Marquitos quiero mandarle mucho cariño, desearle mucha suerte también. Sabés que sos un grande y que te apoyo siempre. Cami sos auténtica, una genia, seguí así porque sos lo más”, agregó, con una sonrisa en el rostro.

"PARA ROMI Y LA PRINCESA (POR JULI), QUIERO DECIRLES QUE, POR LO VISTO, LES DOLIÓ MUCHO ENTERARSE DE QUE ERA UN JUEGO Y QUE NO ME PUEDEN SOLTAR DENTRO DE LA CASA". G-plus

Luego, fue punzante con sus palabras: “Y bueno, para Romi y la Princesa (por Juli), quiero decirles que, por lo visto, les dolió mucho enterarse de que era un juego y que no me pueden soltar dentro de la casa”.

“Quiero avisarles que estoy muy bien afuera (se señala como un anillo en su dedo de la mano), así que no se preocupen por mí”, cerró Coti, filosa, dejando en claro el gran presente que atraviesa con Alexis, más conocido como el Conejo.