Juariu recordó a su papá el día que hubiera cumplido años: "No hay día que no te piense"

Por un momento, Juariu dejó de lado sus posteos sobre Gran Hermano 2022 y recordó con inmenso cariño a su papá el día que hubiera cumplido años.

La host digital de GH remarcó lo mucho que extraña todos los días a su padre, que falleció a los 54 años, y la enorme falta que le hace.

"Hoy cumpliría años mi viejito, aunque de viejito no tenía nada, se fue joven, sin una cana, 54 años vividos con mucha intensidad, como era todo su ser...".

"Blanco o negro, los tibios eran sus enemigos, el deca su pasión. Un papa que entregó todo, lo dio todo, y más. No hay día que no lo recuerde, que no lo piense. Un tipazo como de los que ya no hay y me tocó de papa. Te amo", le dedicó Juariu a su padre, junto a una tierna foto retro.

TREMENDO VATICINIO DE JUARIU SOBRE QUÉ OCURRIRÁ ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Juariu reveló que percibe que Wanda y Mauro se reconciliarán.

"Para mí Wanda vuelve a Turquía y se amiga con Icardi. Espero que no... Pero creo que así va a ser. Me pareció espantoso que él la corra con los hijos", opinió Juariu en sus redes, con firmeza.