Juariu advirtió un curioso accionar de Eli Sulichin en redes tras blanquear su romance con Benjamín Vicuña: "Empezó a seguir a China Suárez"

En Cortá por Lozano, Juariu descubrió que Pampita no sigue a Eli Sulichín, la nueva novia de Benjamín Vicuña, y al seguir con la investigación, la instagramer se dio cuenta de que la joven sí la sigue y también a la China Suárez.

“En las redes la busqué a la novia de Benjamín, que tiene un perfil privado, y como es muy amiga de Pampita, entro a los seguidores de Pampita y veo que Eli Sulichín la sigue”, comenzó explicando la influencer.

Luego, la panelista continuó explicando su investigación en las redes: “Entonces me fijé si Pampita la sigue a ella y no la sigue. Es raro, es amiga pero no la seguís, Pampita media pila”.

"Eli Sulichín empezó a seguir a la China Suárez hace poco". G-plus

“Después me fije si la China la sigue a Eli Sulichín y no la sigue, se entiende. Pero Eli Sulichín empezó a seguir a la China Suárez hace poco”, sentenció Juariu sorprendida en la emisión de Telefé.

