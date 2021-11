Juanita Tinelli se separó de su novio Mika Bonomi tras dos años de relación: "No va más"

A la ola de separaciones de la farándula se le agregó esta semana la de Juanita Tinelli (19) y Mika Bonomi (19), que comenzaron a salir en 2019 y convivieron los últimos meses en los Estados Unidos.

La joven cumplió este domingo 19 años y lo festejó con sus amigas, pero desde la cuenta de Instagram Chusmeteando resaltaron que no hubo saludos ni de Mika ni de sus exsuegros, Federico Bonomi y Cynthia Kern, un gran detalle dado el cariño que la empresaria le tenía a la joven.

“Juana es una persona muy cariñosa y compañera y con Mika mantienen una hermosa relación. Se divierten mucho juntos, son muy aventureros y les encanta pasar el día juntos. Se acompañan mutuamente y se bancan en todas. Me hacen acordar a cuando yo me puse de novia con Fede, me encanta verlos crecer y madurar juntos”, le dijo hace poco Cynthia al sitio Para ti.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli se mostró orgulloso de su hija Juanita por su faceta de modelo: "Diosa total"

JUANITA TINELLI PASÓ SU CUMPLEAÑOS CON AMIGAS TRAS SEPARARSE DE MIKA BONOMI

“No va más”, se puede leer en una story de ese perfil que tiene la foto de la hija de Marcelo Tinelli y su ex. En otra postal se puede ver la confirmación de que los jóvenes no se siguen siquiera en las redes sociales tras su separación.

“Ella ayer cumplió 19 y no hubo saludo de Bonomi ni su exsuegra Cynthia Ker. Si hubo una foto muy divertida de su papá. Hubo festejo con sus amigas”, se puede leer junto a nuevas postales que van definiendo la nueva situación sentimental de Juanita, que ya tiene una carrera consolidada como modelo en la agencia de Lorena Ceriscioli.

Juana Tinelli y Mika Bonomi iniciaron su relación en julio de 2019. Ella había terminado un romance con Toto, el hijo de Flor Peña y Mariano Otero, y lo conoció porque Cande Tinelli estaba saliendo con el hermano mayor del joven.