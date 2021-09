Juana Viale volvió a la televisión con un fuerte reclamo tras el regreso de Mirtha Legrand: “A mí no me mandaron ninguna flor hoy”

Juana Viale terminó la cuarentena después de regresar de Francia y se hizo presente en La Noche de Mirtha Legrand para llevar adelante la conducción del programa de su abuela. En la emisión nocturna de los sábados, la actriz habló del regreso de La Chiqui a la televisión y reclamó no haber recibido flores como ella.

“Ahí tenemos todo un compilado de todo lo que fue su regreso, las flores… ¡ah! A mí no me mandaron ningunas flores hoy eh... quiero decirlo. La Chiqui volvió y Juana también volvió. Ella estaba muy nerviosa y le salió espectacular. Ella se sintió muy cómoda pero me dijo ‘volvé vos a trabajar’. Te felicito abuelita por volverte a poner los tacos para trabajar”, dijo la conductora del programa de eltrece.

Finalmente, Juana destacó el gran trabajo de Mirtha en su última aparición televisiva: “Todo el mundo habló de su brillantez, de su profesionalismo, de lo linda que estaba. Ella estaba con un poco de miedo y fue mucha emoción cuando salió pero se la vio divina; yo vi todo el programa en la computadora mientras lo realizaban porque estaba en la cuarentena”.