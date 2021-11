Juana Viale, súper glamorosa con su look primaveral para La Noche de Mirtha Legrand: “Soy una emperatriz”

Juana Viale lució un espectacular look primaveral en La Noche de Mirtha Legrand. La conductora se mostró más que radiante con un atuendo que dio que hablar.

“No menor importancia le voy a dar a mi look de hoy, tengo un hermosísimo vestido de gasa degradé inspiración imperio romano, muy bonito con un cinturón de adorno, la espalda al aire libre, libre soy”, contó la actriz.

Luego, en la emisión nocturna de eltrece, Juana continuó detallando su atuendo con humor: “La bijouterie es del señor Gino Bogani, los aros son de distintos colores y hacen compocé con el vestido. Soy una emperatriz”.

EN MEDIO DE LA PRESENTANCIÓN DE SU LOOK, JUANA VIAJE RECIBIÓ UN RECLAMO EN PLENO PROGRAMA

Mientras Juana Viale presentaba su look en La Noche de Mirtha Legrand, recibió un reclamo por su maquillador atrás de cámara en pleno programa.

“Quiero agradecer también a Mauricio Catarain, te amo, arrancan los celos atrás de cámara, él me maquilló para este vestido. A Cristian Sepúlveda que me peinó, me hizo una trenza cocida y después le dio otra vuelta más”, expresó la conductora.