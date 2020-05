Juana Viale le pidió consejos a Lali Espósito para perrear: "¿Cómo movés el 'totó' así? Mi hija me da clases y no es fácil"

En la conducción de Almorzando con Mirtha Legrand viene Juana Viale mostrando sus características personales para llevar adelante el histórico ciclo. Desprejuiciada y con mucho humor, la actriz le pidió consejos a Lali Espósito en una entrevista por videollamada en el ciclo para saber perrear.

“Escuchame una cosa, ¿cómo moves el 'totó' así? ¡Re bien! A mí no me sale”, lanzó Juana, pegando una carcajada y asombrando a la cantante. “Bueno, Parque Patricios. En mi crianza de Parque Patricios es fundamental perrear y es algo que se aprende desde chico”, lanzó Lali con humor.

Sin embargo, Juana dio cuentas de que su pregunta era real y no una consulta al azar. Incluso confesó que su hija la estaba ayudando a mover esa parte del cuerpo. “Ámbar me da clases de perreo. Lo digo posta. ¡No es fácil! Tenés que mover los cachetes de la cola”, siguió, entre risas. “A mí me sale más fácil si pongo un pie en un escalón. ¡Estoy con todo!”, finalizó Juana Viale, risueña en tren de confesiones y Lali Espósito no se lo dejó pasar. “Ahí tiene un truco, señora”, remató, con gracia.