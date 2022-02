Juana Viale opinó indignada sobre los incendios en Corrientes: "Yo soy una ciudadana, Alberto Fernández no sé qué es"

Juana Viale, tras haber saludado a su abuela por su cumpleaños, viajó con su novio, Agustín Goldenhorn, a Corrientes, provincia que a pesar de las lluvias aún lucha contra los incendios.

En este contexto, Juana se mostró crítica del presidente, Alberto Fernández.

Indignada, también apuntó muy fuerte contra el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.

"Cabandié es una persona que no es idónea en el tema. No sé si sabe bien para el Ministerio que está ocupando" G-plus

QUÉ DIJO JUANA VIALE CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ Y JUAN CABANDIÉ

"Yo soy una ciudadana, Alberto Fernández no sé qué es", expresó Juana, muy filosa contra el Presidente, en diálogo con Eduardo Feinmann.

Antes de despedirse, también apuntó contra Cabandié, remarcando que no estaría reaccionando como debería a los incendios que azotan Corrientes.

"Cabandié es una persona que no es idónea en el tema. No sé si sabe bien para el Ministerio que está ocupando. Imagino que ahora se está poniendo en tema. Pero no hay que minimizar el tema del ministerio. No hay gente idónea", cerró Juana, contundente.