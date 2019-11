Juana Viale opinó del casamiento de su ex Roberto García Moritán y Pampita: "Todo vale si hay amor"

Reacia a hablar de su vida privada, Juanita Viale le dio una nota a Intrusos y si bien no quiso negar ni confirmar la versión de romance con el músico Agustín Goldenhorn, sí se refirió al casamiento de Pampita y Roberto García Moritán, con quien ella salió tiempo atrás.

Primero, al ser consultada sobre si sale con el músico de la banda Falsos Profetas, Juanita dijo entre risas: “No sé, todo puede ser en este mundo”.

Luego, le preguntaron qué le pareció la súper boda de Pampita y Roberto: “Me parece brutal que si se aman se casen”. Viale y Pampita se conocen desde la época en que ella estaba en pareja con Gonzalo Valenzuela, mejor amigo de Benjamín Vicuña, ex de la top.

"Les pasó a Carolina y a Roberto, es fantástico y que sean felices. Tienen hijos, es muy importante preservar la parte de los hijos y la familia. ¡Que les vaya mil!" G-plus

“¿Te sorprendió conociendo a Roberto que le proponga matrimonio tan rápido?”, quiso saber el notero, y ella respondió: “No, no me sorprenda nada de nadie. Porque me parece que si hay amor, cualquier propuesta es válida”. Y defendió a la pareja de las críticas que recibieron por contraer matrimonio a tres meses de oficializar su noviazgo: “Me parece que si hay amor, todo vale. El tiempo es algo muy del ser humano, establecida”.

Entonces, el periodista le preguntó: “Vos confirmaste que saliste con Roberto, ¿lo veías como un hombre con ganas de formar una familia, de casarse?”. Sorprendida por la consulta, Viale dijo: “Ay chicos, ni idea. ¡Por favor! Les pasó a Carolina y a Roberto, es fantástico y que sean felices. Tienen hijos, es muy importante preservar la parte de los hijos y la familia. ¡Que les vaya mil!”.