Juana Viale se mostró súper apasionada y a puro beso con su novio, Agustín Golenhorn: "Felices los dos"

Desde que Juana Viale confirmó su relación con Agustín Goldenhorn, habla sobre él y de lo felices que se sienten juntos pero poquísimas veces comparte fotos y videos en pareja a través de sus redes sociales.

Por eso, llamó la atención que mediante sus stories de Instagram compartiera imágenes muy apasionadas con su pareja y que le dedicara un tierno mensaje. "Felices los dos", expresó, muy contenta por su presente en pareja.

En las imágenes se los puede ver boca con boca, a punto de darse un apasionado beso mientras ambos miran a la cámara con un gesto desafiante.

Juana conoció a Agustín en una cita a ciegas. "Me pasó a buscar por la puerta de mi casa. Salí y ninguno de los dos sabía quién era el otro, solo sabía que se llamaba Agustín. Me miró y me dijo ‘ah, sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le respondí. Hubo algo y surgió una magia", había contado Juana en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) sobre cómo se inició su romance que sigue avanzando a paso firme.