Juana Viale impactó con su look glamoroso y bromeó: "Acabo de dejar de ser princesa para convertirme en reina"

El comienzo de la cuarentena coincidió con el inicio de Juana Viale al frente de La noche de Mirtha, el programa que hace años conduce su abuela. Y cada fin de semana, la nieta de Mirtha Legrand se le pone su impronta y frescura al clásico de la televisión, respetando la esencia del programa.

Así fue que, en el arranque del programa, Juana se alegró por el anuncio oficial por el relajamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio: “Estamos todos un poco más contentos con estos anuncios que empiezan a liberarnos un poco. A mí me dio mucha felicidad, esperemos que sea con responsabilidad. Vamos por este nuevo desafío que tenemos todos”.

"Y también tengo un peinado de reina, con corona, para que quede claro”. G-plus

Acto seguido, la actriz hizo referencia a su impactante look con un chiste que tuvo a la diva como destinataria: “Quiero decirles a todos los argentinos que me están viendo que acabo de dejar de ser princesa para convertirme en reina. Tengo un vestido espectacular, bordado con textura floral con cristales, de seda, con puños plisados. El que puede, puede. Y el que no, es princesa; yo soy reina”.

Súper sexy y elegante con su aspecto monárquico con un escote súper profundo, al final Juana Viale describió su prolijo trenzado: “Y también tengo un peinado de reina, con corona, para que quede claro”.

¿Qué habrá dicho Mirtha Legrand al escuchar a su nieta?