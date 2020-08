Juana Viale fue al hueso contra Jorge Rial: "Dijo que solo hice el secundario y es así, de un colegio público"

El domingo pasado Juana Viale lanzó un comentario en Almorzando con Mirtha Legrand por el que recibió duras críticas en las redes sociales, y por el que Jorge Rial la chicaneó en Intrusos.

En medio de un debate sobre la educación de sus hijos, la nieta de Mirtha Legrand dijo: “Antes estudiar en la UBA era palabra santa. De hecho hasta hubo avisos de empleo que decían directamente: 'Si estudiás en tal universidad privada, 'abstenerse'. Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde".

Entonces, Rial disparó con sorna: “Habló de caer en la universidad pública. Tiene el secundario nada más. Ella tiene el secundario y viajó a Estados Unidos a estudiar inglés, es todo lo que tiene Juana Viale”.

Por eso, este sábado Juana arrancó La Noche de Mirtha explicando sus dichos: “Les quiero hacer una aclaración a todos los que estuvieron hablando, comentando y denostándome. Yo jamás tuve la intención de decir nada malo de la UBA, que es un orgullo para nosotros como argentinos poder tener una educación pública y gratuita. La Universidad de Buenos Aires es reconocida mundialmente, está dentro de las 100 mejores del mundo. No solo eso, también nuestra educación primaria y secundaria de toda la República Argentina”.

“Así que mis mayores respetos a todos los que son profesores de la Universidad de Buenos Aires. Y si dije algo que ofendió, u ofendí a alguien, pido disculpas porque soy humana y también me puedo equivocar, pero yo jamás quise hablar mal de la educación pública”.

Para concluir, Juana Viale subió la apuesta en su enfrentamiento con Jorge Rial: “Yo soy Bachiller solamente. Sí. Algunos dijeron que solo tengo los estudios secundarios y es así, y es de una escuela pública”.