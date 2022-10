Juana Viale se cortó el pelo en vivo en apoyo a las mujeres de Irán y realizó un duro descargo

La semana pasada, varias artistas francesas se cortaron el pelo y subieron los videos a las redes sociales en un gesto de apoyo a las mujeres iraníes. Juana Viale se unió a esta movida y este domingo ratificó su postura haciéndolo de nuevo en Almorzando con Juana.

Irán se encuentra sumido en una ola de protestas a raíz del asesinato de una joven llamada Mahsa Amini (22), detenida por la “policía de la moralidad” por llevar mal puesto el burqa, y Juana hizo un duro descargo este domingo frente a sus invitados.

“A veces las cosas hay que explicarlas porque la gente piensa mal. No importa cuánto una se corte el pelo. Por mucho menos a una chica le quitaron la vida, por no usar correctamente el velo. Y yo me puse a pensar, porque lo hice de una manera súper solidaria”, explicó.

JUANA VIALE RATIFICÓ SU APOYO A LAS MUJERES IRANÍES CORTÁNDOSE EL CABELLO EN VIVO

Tras señalar que se cortó el pelo para “visibilizar una situación que se da en un país en que hace cuatro décadas se usaba el estilo occidental”, Juana explicó que “las mujeres iraníes comenzaron a manifestarse a raíz del asesinato de la joven Mahsa”.

“Me llamó la atención que las mayores críticas que tuve fueron de las mujeres, lamentablemente. Cada vez que me decían algo, yo les decía ‘si te pareció mucho o poco, no importa, sumate a la causa, visibilicemos’”, agregó la conductora, mientras la producción mostraba imágenes de las manifestaciones de las mujeres iraníes en las calles.

“Las mujeres que te critican, deben tener una ideología aliada al régimen de Irán. Si no, no se entiende”, la acompañó Mercedes Ninci. “Me llama mucho la atención y venero a todas las mujeres que están perdiendo la vida en las protestas, que te da piel de gallina, porque hay que plantarse contra un sistema”, le respondió Juana.

JUANA VIALE SE CORTÓ EL PELO FRENTE A SUS INVITADOS Y MERCEDES NINCI SE UNIÓ A SU GESTO EN FAVOR DE LAS MUJERES DE IRÁN

“En los años ´70, las mujeres de Irán podían mostrar su pelo. (…) Yo puedo elegir lo que quiera, puedo ponerme transparencias, tatuarme”, señaló Juana, que más tarde pidió unas tijeras para repetir el gesto frente a cámaras.

“Hace poco pasaron por las escuelas a hablarles desde el Gobierno (iraní) y las chicas se sacaron el velo y les dijeron que se vayan. Así que yo ahora voy a reivindicar a las mujeres, no importa cuánto pelo me corto, después me crece, es un gesto”, dijo Juana mientras Mercedes Ninci y Alejandro Lerner se ofrecían a acompañarla en el gesto.