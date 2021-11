Juana Viale contó su particular método cuando duerme con alguien que ronca: "Lo filmo porque a la mañana no te creen"

“¿Las mujeres roncamos?”, lanzó Flavia Palmiero en la mesa de Juana Viale y la pregunta habilitó todo tipo de comentarios. La conductora, por ejemplo, reconoció que ella lo hacía… ¡y que graba a quienes lo hacían a su alrededor.

“Yo filmo y a la mañana digo ‘buen día’ y ‘mirá’. Porque no te creen”, lanzó, tentatísima de risa sobre la técnica que tiene para evitar que la desmientan, luego de que Roberto Moldavsky aseguró que quienes roncan “son negadores por naturaleza”. ¿Habrá filmado la actriz a su pareja Agustín Goldenhorn?

Carlitos Nair Menem, también invitado al ciclo, fue más allá acerca de si las mujeres hacen sonidos con la garganta al dormir. “Cuando una mujer ronca es como dormir con un bulldog francés”, aseveró, risueño.

Juana Viale contó por qué no habló de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en su programa

“Me dijeron de invitar a personas para hablar del tema, pero a mí, honestamente, no me interesa”, había dicho la animadora en Implacables al ser consultada sobre el tema que tuvo una amplia cobertura mediática. “No creo que haya ni buenos ni malos, y no me parece lindo lo que sucede, de apuntalar a alguien”, afirmó.

“Me parece que acá no se está hablando del caso más importante de este trinomio que es el hombre. No sé si dijo que estaba separando, no me interesa el tema, pero no me gusta la violencia”, agregó la conductora, sobre los dichos acerca de la China, que fue novia de su hermano Nacho Viale hace una década.

“Además de ser mujer, es madre, tiene niños en el colegio… Hay un montón de temas que la frialdad de la tele a veces se olvida de todo ese entorno", remarcó.