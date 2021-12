Juana Repetto salió al cruce de las críticas tras su posteo sobre el maltrato al hablar de la crianza de sus hijos: "Trato de mejorar"

Juana Repetto tiene un vínculo muy especial con sus seguidoras de Instagram, con quienes reflexiona sobre la crianza de sus hijos, Toribio y Belisario. Por eso, se animó a hablar de "maltrato" y "violencia" en el día a día con lo más chicos que, según ella, muchas veces se naturaliza.

Luego de contar que pidió ayuda tras darse cuenta de que muchas veces cómo se comporta con sus hijos no va en consonancia con quien quiere ser como mamá, fue muy criticada por una de sus seguidoras.

"¿Tirón de brazo? ¿Gritarle? Andá a terpapia. A mí no me conmovés nada. Pobrecito ese nene que sufre tus arranques. Luego querés justificarte diciendo que a todos les pasa y no es así", le dijo.

LA FIRME RESPUESTA DE JUANA REPETTO A LA SEGUIDORA QUE LA CRITICÓ CON TODO

Lejos de dejar pasar el comentario de la usuaria, Juana le puso los puntos y tildó de "violenta" su repuesta.

"Sin embargo, tu respuesta fue bastante violenta. Y de esto se trata este proceso, de entender que la violencia llega mucho antes de lo que la gran mayoría puede percibir o ver. Voy a terapia y laburo un montón en tratar de mejorar", le dijo.

Y se despidió dedicándole un irónico comentario.

"Y te felicito si vos cuando te equivocás resolvés en el acto y no lo volvés a hacer. Sos muy especial. En general, cuesta corregir los errores", sentenció, tajante.