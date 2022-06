Juana Repetto reaccionó a las críticas por tener a su hijo descalzo: "Para todas las malintencionadas"

Belisario, el hijo más chico de Juana Repetto, cumplió su primer año y la actriz le organizó con Sebastián Graviotto, papá del nene, un inolvidable festejo.

Muy contenta por cómo resultó la celebración, la hija de Reina Reech posteó en Instagram el tierno álbum de fotos del primer añito del pequeño.

Al ver las fotos de Belisario descalzo y de su hijo mayor, Toribio, muy abrigado, muchas seguidoras la criticaron con todo por tener a su hijo más chiquito sin calzado un día de frío.

FIRME DESCARGO DE JUANA REPETTO ANTE LAS CRÍTICAS

"Para todas las malintencionadas que escriben con tan mala onda en el posteo del cumple de Beli, que el hermano estaba en polar y calzado y Belisario no, porque está 'de moda estar en patas' o porque me quiero hacer la cool... Tan moderno no es, Toro tampoco usó hasta que empezó a caminar", expresó Juana junto a una foto retro de Toribio sin zapatillas y al aire libre.

Además, debajo de la imagen le sumó la fecha exacta, 13 de mayo de 2017, para dejar en evidencia que ya hace varios años atrás a su hijo mayor tampoco le ponía zapatillas todos los días.

Sin embargo, aclaró que si salía de casa sí el nene llevaba calzado.

¡Clarito!