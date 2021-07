Juana Repetto presentó a Belisario en TV y comparó su nacimiento con el de Toribio: "Con mi primer hijo lloraba en posición fetal"

Con su bebé tomando la teta y súper sonriente, Juana Repetto presentó a Belisario, su segundo hijo, en Flor de equipo. Allí habló sobre cómo esta maternidad, casada con su pareja Sebastián Graviotto, le tiene y la diferenció de la eligió llevar adelante sola con su primer hijo, Toribio.

“Es rediferente. Es bien distinto. El embarazo me ‘turuló’ mal. A mí lo hormonal me pega heavy, mi predisposición es que ya estoy conchu…, asi que imagínate el puerperio”, contó la actriz en el ciclo de Florencia Peña, mientras aseguraba que Belisario “es mucho más tranca que Toribio”.

“Yo le decía a Sebi, que esto iba a ser mucho peor cuando naciera el bebé. Y al final, cero. Se ve que costó mucho con Toro porque estaría asustada, era el primero, estaba sola. Me hacía preguntas bizarras como ‘¿y si no lo quiero yo con quién se queda?’. Me agarró una cosa…”, recordó, sobre los fantasmas que la persiguieron en su primer embarazo.

“Con Belisario en la clínica estaba contenta. No podía creer que no había llorado. Yo había estado en posición fetal llorando con angustia y miedo”, rememoró Juana Repetto.