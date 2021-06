Juana Repetto mostró sorprendida las palabras que le dijo su hijo Toro horas antes del parto de su bebé: "Veo confianza en tus ojos"

Juana Repetto contó con emoción qué le dijo Toribio antes de que su hermanito naciera. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la actriz dio detalles de la charla que tuvo con su hijo mayor horas antes de la llegada de Belisario y reveló que las palabras de su hijo mayor fueron fundamentales para el momento del parto.

“¿Qué sentís?”, le preguntó la hija de Reina Reech al niño mientras disfrutaban del aire libre y este le respondió: “Confianza”. “En donde viste confianza”, le repreguntó Juana al pequeño y este le contestó: “En tus ojos”. En el video, la hija de Nicolás Repetto describió cómo fue la situación extraordinaria que vivió con Toribio.

"Solo decirles que yo estaba en pleno trabajo de parto y no lo sabía. Toro me mira a los ojos y me dice ‘veo confianza en tus ojos’. 5 horas después nacía su hermano de la manera más espectacular del mundo". G-plus

“Solo decirles que yo estaba en pleno trabajo de parto y no lo sabía. Toro me mira a los ojos y me dice ‘veo confianza en tus ojos’. 5 horas después nacía su hermano de la manera más espectacular del mundo. Y mierda que necesité confianza en mí, en nuestro cuerpo, en la naturaleza y la fisiología. Mi niño sabio. Los extraño mil”, escribió.

Cabe recordar que Juana Repetto fue mamá de su primer hijo junto a Sebastián Graviotto el domingo 20 de junio, fecha en que celebraron un día del padre particular e inolvidable para la familia.