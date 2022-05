Juana Repetto les contestó a las mujeres que la critican por hablar de la maternidad: "No dejo de sorprenderme"

Juana Repetto se mostró en Instagram al borde del llanto al reflexionar a fondo sobre la maternidad.

La hija de Reina Reech dejó en claro que está harta de que se cuestione a las mujeres por cómo viven sus maternidades.

Acto seguido, leyó muchos de los comentarios mala onda que los usuarios le dedicaron en las redes tras conocer su profunda reflexión

E hizo un contundente descargo apuntando, especialmente, a las mujeres que critican a otras.

"Amanecer leyendo notas y comentarios sobre lo que hablamos ayer y no dejar de sorprenderme...", dijo, antes de poner los puntos.

JUANA REPETTO APUNTO CONTRA QUIENES LA CRITICAN POR HABLAR DE LA MATERNIDAD

"Para todas las genias de las MUJERES criticando y juzgando a otra MUJER y además festejando la crítica de otras... Interpreten correctamente. No me quejé de amamantar, no dije que estoy harta de que me juzgue gente o de que hablen de mí...".

"Y con respecto a 'qué intensa, se queja de todo'... Desde ya que seguiré visibilizando estos temas y abriendo debate porque es necesario y muchas mujeres lo agradecen MUCHO...".

"También estoy empatizando e intentando que te valoren a vos que me estás juzgando sin saber qué dije", cerró Juana, contundente.

¡Clarito!