Juana Repetto habló de la distintiva crianza de sus hijos junto a su marido, Sebastián Graviotto: "Es dificilísimo"

Juana Repetto contestó a las preguntas que sus seguidoras le hicieron a través de sus stories de Instagram y sorprendió al admitir que le cuesta mucho criar a sus hijos con su marido, Sebastián Graviotto.

La hija de Reina Reech contó que ambos vienen de criar a sus hijos anteriores al suyo, Belisario, de maneras antagónicas. Es importante aclarar que ella, antes de conocer a su pareja, ya era mamá de Toribio. Y él, de su nena Lupe.

"No me gusta la forma de paternar de mi pareja, no abre la cabeza, ¿cómo congeniar?", le preguntaron. "Es dificilísimo... Nosotros que venimos de crianzas absolutamente opuestas con nuestros hijos anteriores lo tenemos que laburar un montón. Cuesta", admitió Juana, sincera.

JUANA REPETTO CRITICÓ EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL

"Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta", reconoció. "Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me dé la espalda o los recursos para encararlo de otra manera", dijo Juana.