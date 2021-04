Juana Repetto se enojó por las críticas que recibió tras pedir que vacunen a su mamá: "Va a ver a mi hijo les guste o no"

Luego de que Juana Repetto se mostrara muy molesta porque su mamá, Reina Reech, todavía no fue vacunada contra el coronavirus, recibió un montón de fuertes críticas. Especialmente, porque había dicho que quería que la vacunaran antes de que ella diera a luz para que cuidara a su hijo Toribio durante el proceso.

Harta de los comentarios mala onda, la actriz les hizo frente y volvió a explicar a qué se refería con su pedido. "La gente y/o portales que entendieron que quiero vacunar a mi mamá porque necesito que cuiden a mi hijo realmente tienen intención de no comprender. ¡Fue clarísimo! Vacunaron a una pendeja de 24 años que no es ni personal de salud, ni docente, ni de riesgo, ni de nada (ni hablar de las vacunas VIP, no me tomo el tiempo) y cuando me entero me calenté groso e hice las stories", expresó en Instagram.

Entonces, remarcó que sí o sí Reina cuidará a Toribio cuando ella de a luz a su bebé; esté vacunada o no: "Mi mamá, que entra en un grupo en el que en Provincia de Buenos Aires se está vacunando hace rato, seguía sin turno mientras se vacunaban gente joven y amiguis. Lo que dije, entre otras cosas, es que en el caso de mi mamá, a quien no vimos casi todo el año pasado y a quien dejamos de ver cuando comenzó la segunda ola, va a ver a mi hijo nos guste o no porque yo tengo que parir y con alguien se tiene que quedar. Y mientras ella está exponiéndose siendo mayor, vacunan gente que nada que ver".

Antes de cerrar con el tema, dejó bien en claro que sabe que no es la única que no está viviendo esta situación pero que igual alzará su voz. "Y también a los que me dicen que no soy la única... ¡Lo tengo clarísimo! Lamentablemente, no soy la única y hay miles y miles de personas en la misma. ¿Y? ¿Qué me importa si soy o no la única? ¿Vos no lucharías con todos tus recursos por la salud de tu vieja? Bueno, yo utilizo los míos por la mía", sentenció.

¡Fuerte!