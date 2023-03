Juana Repetto se enojó con Coti y defendió a Julieta: "Infumable e irrespetuosa"

Juana Repetto, atenta a lo que sucedía en El Debate de Gran Hermano 2022, le sacó una foto a la pantalla de su televisor, en la que se ve a Coti, y le dedicó un tremendo exabrupto.

La actriz opinó del cruce de Coti con Julieta, una de las finalistas del reality, y dejó bien en claro que no le gustan las reacciones de la exparticipante, que actualmente está en pareja con Conejo.

"DIOS, es INFUMABLE e IRRESPETUOSA", le dedicó, muy picante, debajo del graph del programa que informaba: "A Coti no le gustó la estrategia de Julieta".

EL DEMORADO CRUCE ENTRE JULIETA POGGIO Y COTI ROMERO SE DIO EN EL DEBATE DE GRAN HERMANO

“Quiero explicar que cuando yo hice esa jugada no fui en contra de las mujeres”, se defendió Coti ante una intervención de Laura Ubfal que intentó desviar el tema hacia ese plano. “Tampoco fue porque, como te escuché decirlo Juli, te haya envidiado. ¿Qué tengo que envidiarte yo?”, preguntó la correntina.

“Cuando yo fui en contra de Juli y de Dani, no quería que se vayan ellas sino Romi. Yo sentía que se había armado un grupo entre Nacho, Romina y Julieta. Yo ahí pensé que las tenía que poner en contra de Nacho”, agregó Coti, que no logró convencer a Julieta.

“La verdad es que todo lo que acabás de decir me parece muy rebuscado. Me parece que todo lo que hiciste fue para hacerte ‘la jugadora del año’ y no te salió. No puede decir que nos nominó y no quería que nos vayamos”, dijo la rubia, indignada.

“¿Me estás tratando de ‘hueca’? ¿Por qué decís que soy rebuscada? (…) Siento que me están subestimando diciendo que eso fue muy rebuscado. Lo pensé desde un primer momento y ustedes cayeron, chicas, lamentablemente, así que, si no era por los gritos, yo no iba a estar en placa después. Yo te entiendo, pero fue mi juego y ya está”, cerró Coti.

“A mí me parece que no todo se justifica porque es un juego (…). No es así, porque ahí adentro estamos viviendo, son nuestras preocupaciones, y no todo se justifica así”, disparó Julieta, para dar cierre al cruce.