Juana Repetto se depiló las piernas tapada con un toallón y mostró el momento

Siempre buena onda con sus seguidoras de Instagram, Juana Repetto sorprendió al compartir una foto depilándose las piernas en su casa.

La hija de Reina Reech se animó a postear una imagen que la muestra a cara lavada y sin filtros, afeitándose las piernas con una maquinita.

"Sin filtros... Me muestro así, tal cual soy", contó, orgullosa de sí misma, luciendo únicamente un toallón que cubría sus partes íntimas, antes de entrar a la ducha.

JUANA REPETTO CRITICÓ EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL

"Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta", reconoció. "Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me dé la espalda o los recursos para encararlo de otra manera", dijo Juana.