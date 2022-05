Juana Repetto le dedicó un posteo a su marido y una seguidora le dejó fuertes mensajes sobre él: "Me chamuya"

Lejos de los rumores de crisis de pareja, Juana Repetto le dedicó un dulce mensaje a su esposo y papá de su hijo Belisario, Sebastián Graviotto, por su cumpleaños.

Sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa. Al ver la tierna dedicatoria de Juana a su marido, una seguidora lo acusó de mandarle y pedirle fotos por mensaje directo.

Contundente, esta mujer afirmó que el marido de Juana la "chamuya" por mensaje directo en Instagram y que pone el chat en "modo efímero" para no dejar evidencia.

LOS FUERTES MENSAJES DE UNA SEGUIDORA SOBRE SEBASTIÁN GRAVIOTTO

"Me pone en modo efímero el gato... Me chamuya por DM. Que se saque la careta que él pide foto y manda también", sentenció esta persona haciendo hincapié en que no busca fama.

¿Qué dirá Juana?