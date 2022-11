Juana Repetto criticó el sistema educativo, muy preocupada por el futuro de su hijo Toribio: "No va más"

Juana Repetto se convirtió hace años en una influencer de todo lo referente a la maternidad contándole a sus seguidores como cría a Toribio y a Belisario, el hijo que tuvo con Sebastián Graviotto.

En este rol, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech suele mantener intercambios con el millón y medio de seguidores que tiene en sus redes sociales, y de esta manera dio su opinión sobre el sistema educativo actual y lo difícil que fue conseguirle colegio a su hijo mayor.

En respuesta a una seguidora que le preguntó cómo será el primer grado de Toribio, Juana expresó su preocupación por la educación. “Qué temón, fue un año de pensar mucho, de recorrer colegios, de repreguntarme una y mil veces qué tipo de educación quiero para mis hijos y todavía no tengo la certeza sinceramente”, escribió.

JUANA REPETTO CRITICÓ EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL Y ADELANTÓ CÓMO SERÁ EDUCADO SU HIJO MAYOR

“Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta”, reconoció. “Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me dé la espalda o los recursos para encararlo de otra manera”, agregó Juana.

“Ojalá en otro momento me atreva a jugármela. De todos modos, todo depende de cómo lo vaya viviendo Toro. Jamás permitiría que sufra o que tenga una experiencia traumática. Así que así estoy… ¡veremos!”, señaló Juana en el final de la story.

Asimismo, los seguidores de Juana quisieron saber si Belisario (1) irá al jardín el año próximo, a lo que la actriz respondió que “verá si consigue un jardín rodante” en referencia a la modalidad implementada en los últimos tiempos.

Se trata de pequeños grupos de padres que llevan a sus bebés de hasta tres años de casa en casa para participar de actividades lúdicas con la conducción de una coordinadora, y que se hizo muy popular durante la pandemia debido a los grupos reducidos.