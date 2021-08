Juana Repetto bromeó sobre el rumor de crisis con Sebastián Graviotto: “Me confundieron con la China Suárez y vos serías Vicuña”

Juana Repetto hizo referencia a los rumores de crisis con Sebastián Graviotto y bromeó con la China Suárez y Benjamín Vicuña, quienes anunciaron su separación el último viernes. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz se tomó con humor los trascendidos de un supuesto conflicto y dejó en claro que esta todo más que bien con su pareja.

“¿Che gordi, tu crisis cómo la llevas, bien?”, le preguntó Juana mientras grababa una story en la que se los podía ver más que tranquilos disfrutando de su hijo en común y Sebastián le preguntó de qué crisis hablaba. Entonces ella le explicó que se refería a la crisis que se les adjudicó las últimas semanas y el padre de su hijo menor le respondió son irónía: “Ah sí, no te puedo ni ver”.

Fue allí cuando la mamá de Toribio y Belisario nombró a la China y a Vicuña. “Sabes que me parece que pasa, que con este cuerpo y esta cara me confundieron con la China Suárez y vos serías Vicuña pero te faltan unos centímetros gordi. Qué aburrido, no tengo nada mejor que hacer que esto”, dijo con sarcasmo.