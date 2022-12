Juana Repetto se animó a publicar esta foto recién levantada y sin maquillaje.

Mientras esperaba el partido de la Selección Argentina frente a Croacia en el Mundial Qatar 2022, Juana Repetto les permitió a sus seguidores de Instagram que le preguntaran lo que quisieran a través de su stories.

Entonces, una de sus fans le consultó si se animaba a compartir una foto recién levantada. Y la hija de Reina Reech, rápidamente, publicó una selfie de entrecasa.

Juana hizo eco de una postal en la que se la ve sin maquillaje, con el pelo recogido hacia atrás y una remera blanca; muy linda, al natural y súper relajada.

JUANA REPETTO CRITICÓ EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL

"Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta", reconoció. "Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me dé la espalda o los recursos para encararlo de otra manera", dijo Juana.

"Ojalá en otro momento me atreva a jugármela. De todos modos, todo depende de cómo lo vaya viviendo Toro. Jamás permitiría que sufra o que tenga una experiencia traumática. Así que así estoy… ¡veremos!", señaló.

Asimismo, los seguidores de Juana quisieron saber si Belisario (1) irá al jardín el año próximo, a lo que la actriz respondió que "verá si consigue un jardín rodante" en referencia a la modalidad implementada en los últimos tiempos.

Se trata de pequeños grupos de padres que llevan a sus bebés de hasta tres años de casa en casa para participar de actividades lúdicas con la conducción de una coordinadora, y que se hizo muy popular durante la pandemia debido a los grupos reducidos.