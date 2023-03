Juan Reverdito apuntó re picante contra la producción de Gran Hermano 2022: "Si no rendís, te eliminan"

Juan de Gran Hermano, que sigue de cerca el programa pese a haber sido eliminado, apuntó re picante contra la producción. Muy enojado, el taxista aseguró que aquellos "hermanitos" que no se volvieron tan populares no son tratados por la producción de GH como los que "rinden" en cámara.

"Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas... Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero”, remarcó en diálogo con El Confesionario, opinando re picante sobre la dinámica de los programas "satélites"

Indignado, Juan contó que la producción solo les daría oportunidades a aquellos participantes que llaman la atención de los televidentes. "Si no hacés nada, digamos, tampoco te llaman. Llamé para ir a los debates y nunca hay lugar".

"Yo pensé que a cada uno que salía de la casa, por lo menos, le iban a tirar algún centro. No es la misma vara para todos. Espero que tengan un poco de cordura para que en los debates vayan cambiando los ex”, sumó, sin filtro.

JUAN DE GRAN HERMANO APUNTÓ CONTRA EL INGRESO DE LOS PARTICIPANTES A LA CASA

Antes de cerrar, el exparticipante se mostró en contra del ingreso de los familiares de los "hermanitos" al reality.

"Nunca vi en otros Gran Hermano que no vayan participantes y pongan a los familiares. O que siempre lleven a las mismas caripelas. Evidentemente, no rendimos para ellos. Y si no rendís, te eliminan”, sentenció.

"¿Qué hace la hermana de Julieta? Una vergüenza. ¿Y Fabián? ¿Tiene contrato? Pero que estén la hermana de Disney y el sobrino de Romina... ¿cuánto tiempo estuvo él? Ni 24 horas. Yo estuve un mes, me equivoqué. Dale, producción, déjense de romper las bolas”, cerró, enojadísimo.