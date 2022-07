Juan Minujín viajó a Roma para filmar una película con Angelina Jolie

Juan Minujín tuvo que viajar a Europa por trabajo tras haberse mostrado muy angustiado en el último adiós a su amiga Julieta Vallina.

El talentoso actor argentino está en Roma, Italia, grabando con una reconocidísima actriz de Hollywood, expareja de Brad Pitt.

Según contaron en LAM, Juan habría aterrizado en el Viejo Continente para formar parte de una ficción junto a Angelina Jolie.

CÓMO SERÁ EL PAPEL DE JUAN MINUJÍN EN LA FICCIÓN CON ANGELINA JOLIE

Si bien en el programa que conduce Ángel de Brito aclararon que Juan no es coprotagonista, subrayaron que interpreta un papel muy importante.

"Roma. ¡Tan feliz con esta nueva aventura de filmar una película acá!".

"No puedo estar más agradecido con esta profesión que me ha llevado y me lleva a recorrer tantos lugares y experiencias nuevas", había dicho Juan desde Italia, recién llegado.

¡Nuevo desafío!