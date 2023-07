Juan Di Natale cruzó sin filtro a De Brito tras las repercusiones por su nota a LAM: "El problema lo tengo con vos, no juego al juego que jugás"

Luego de las fuertes repercusiones que despertó el tenso momento que se vivió entre Juan Di Natale y el cronista de LAM, Alejandro Castelo –quien quiso tener su palabra después del enojo de la Negra Vernaci, quien había tirado unos auriculares por el aire después de mostrarse muy molesta en su programa radial La Negra Pop- los conductores se cruzaron sin filtro en las redes.

Así fue el picante ida y vuelta entre Ángel y Juan en Twitter:

Juan: -@AngeldebritoOk flasheás Nerón retuiteando a tu ejército de coprófagos para que me agredan. No juego al juego que jugás vos. Seguí haciendo rating y guita con tus mier.. y a mí no me jodas. Soy poca cosa para vos, capo.

Más sobre este tema Tenso momento de Juan Di Natale con el cronista de LAM al ser indagado por el escándalo con la Negra Vernaci: "Tienen que subir la vara"

Ángel: -Trátalo en terapia, y aprendé a comportarte en una nota. Fuiste notero. #LAM.

Di Natale: "Ángel, flasheás Nerón retuiteando a tu ejército de coprófagos para que me agredan. No juego al juego que jugás vos. Seguí haciendo rating y guita con tus mier.. y a mí no me jodas. Soy poca cosa para vos, capo". G-plus

J: -Ñañañañañañaña. No sé si iré a terapia. A la Iglesia seguro que no, porque con ángeles como vos y el otro umpa lumpa que se cree sheriff, a mí dame el Infierno. Aguante el Maligno.

A: -¡Estás muy nervioso! ¿Te haces el vivo con un cronista? El resentimiento también tratalo. Gil.

J: -Para nada nervioso. Ya en la camita, así que termino acá por hoy. Con tu cronista de cristal no tengo ningún problema, la próxima vez que venga a buscar fango le doy un abrazo. El problema lo tengo con vos, el miserable que lo manda. Que descanses, rey.

Ángel de Brito: "Trátalo en terapia, y aprende a comportarte en una nota. Fuiste notero. #LAM". G-plus

A: -Te cruzaron, y estaban haciendo tiempo. Con tu papelón, te convertiste en una nota bizarra. Ya pegaste un par de portales, saludos a los conductores de Radio 10.

Más sobre este tema "Yo hago lo que se me canta": la Negra Vernaci, explosiva después del arranque de furia en vivo

J: -Bizarro es que haya público que valide a gente como vos. sos la Abeja Reina de una colmena de caca. Ya te lo dije: no juego a lo que jugás vos. Y paro acá porque no quiero regalarte ni un segundo más de “contenido” gratis.

A: -El público es el que te dio la espalda toda tu kakakarrera. No sos contenido para nadie, y en tu fracasado paso por la tele solo te dedicaste a delirar gente. No sos Badía, SALAME.

¡Tremendo!

Fotos: Capturas de Twitter

FILOSA CRÍTICA DE NAZARENA VÉLEZ TRAS LA POLÉMICA ACTITUD DE LA NEGRA VERNACI EN LA RADIO

Nazarena Vélez fue contundente con su crítica al aire después del escándalo que generó la actitud de la Negra Vernaci en su programa de radio.

“A mí me sorprendió. No me lo esperaba, me pareció demasiado agresivo”, sentenció la panelista de LAM, dejando en claro sus sensaciones después de ver las impactantes imágenes con el enojo de la conductora.

"A MÍ ME SORPRENDIÓ (LO QUE HIZO LA NEGRA VERNACI). NO ME LO ESPERABA, ME PARECIÓ DEMASIADO AGRESIVO". G-plus

“Hoy hablamos mucho del maltrato.”, agregó, sentando su firme postura sobre el clima que se percibió en el estudio desde donde sale su clásico ciclo.

"HOY HABLAMOS MUCHO DEL MALTRATO. A MÍ ME PARECE MUY AGRESIVO LO QUE SE VIVIÓ. HACÉ DE CUENTO QUE YO AHORA AGARRO ALGO Y LO TIRO, ¡ES UN MONTÓN!". G-plus

”, cerró la mamá de, en el programa que conducepor sin ocultar su opinión sobre este tema del que se hicieron eco varios medios.