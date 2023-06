Juan Darthés rompió el silencio tras su absolución: "Hablar de la destrucción de mi vida no tiene sentido"

En diciembre de 2018, Thelma Fardín junto al colectivo de Actrices Argentinas presentó una denuncia contra Juan Darthés por abuso sexual que, después de muchas idas y vueltas, llegó a la Justicia de Brasil, la cual se expidió con polémica a favor del actor a comienzos de mayo de 2023.

Este domingo, el actor, que permanece desde diciembre de 2018 en Brasil, grabó un video dirigido a sus seguidores refiriendo al fallo, que fue ratificado por la Justicia de ese país hace ya más de una semana, y lo divulgó a través de las redes sociales de Fernando Burlando.

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron...Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas”, dice Darthés en el inicio de la grabación.

JUAN DARTHÉS ENVIÓ UN MENSAJE DE AGRADECIMIENTO A SUS SEGUIDORES TRAS LA ABSOLUCIÓN EN LA CAUSA QUE LE INICIÓ THELMA FARDÍN

“Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, señaló el actor en referencia a su absolución en las dos instancias que tuvo el fallo.

El actor se mostró agradecido con los seguidores que le manifestaron su apoyo durante estos cuatro años. “Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos”, señaló.

“Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una mirada, con rezos...Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”, cerró.

Burlando posteó este video con un contundente mensaje de apoyo. “Juan siempre confié. Para mí fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos y además te sometí a todo tipo de estudio y pericia que sé que para vos fue un tormento. Cómo siempre nos dijimos ‘la verdad resiste’. ¡Falta un paso más! Aferrarse a Dios a la familia y al amor por la verdad es nuestro camino”, escribió el letrado.