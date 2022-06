Josefina Pouso habló pícara en medio de la versión de romance con Jorge Rial: "Me veo con quien tengo ganas de verme"

Josefina Pouso habló con Nancy Duré para Intrusos en medio de los rumores de romance con Jorge Rial luego de que fueran vistos cenando juntos en Madrid y que LAM mostrara las fotos.

“Le pregunté ‘¿Estás saliendo con Jorge?’ y me respondió ‘no estoy saliendo, no estoy saliendo con nadie, yo soy un alma libre, me veo con quien tengo ganas de verme’”, contó la panelista.

Luego, Duré insistió: “Le dije ‘ah bueno, entonces es un chongo’ y ella me contesta ‘es un amigo, si me hicieran notas por cada amigo con el que voy a algún lugar mi vida sería un escándalo’”.

“A mí los cuarenta me pegaron para el disfrute, así que estoy en esa, hice viaje hermoso por Nueva York, Marruecos, ahora me vine para acá (Madrid), disfrutando es poco”, finalizó Pouso.

EL IDA Y VUELTA DE JORGE RIAL CON SUS SEGUIDORES EN EL QUE HABLÓ DE SU VIDA SENTIMENTAL

A dos meses de la separación de Romina Pereiro, Jorge Rial había mantenido un ida y vuelta con sus seguidores en el que respondió todo tipo de preguntas, sobre todo sobre su vida sentimental.

Usuario: -¿Seguís separado?

Rial: -Sí. Estoy separado.

U: -¿Cómo está tu corazón?

R: -Tranquilo. En paz. Latiendo a mi ritmo.

U: -¿Te reconciliaste con Romina?

R: -No. Pero tampoco estamos peleados . Somos familia. Más allá de este presente lejos uno del otro.

U: -¿Estás en pareja?

R: -Noooooo.

U: -¿Seguís soltero?

R: -Sí.

U: - ¿Querés casarte conmigo?

R: - ¡No me caso más!