José María Listorti, muy crítico con las devoluciones de Jimena Barón como jurado: “Se hace la bailarina”

Jimena Barón debutó hace dos semanas en el jurado de La Academia y desde entonces mantuvo algunos cruces con las jefas de coaches, quienes no coinciden en lo más mínimo con su criterio. En La Previa de La Academia (lunes a viernes las 19 por Ciudad Magazine), José María Listorti sorprendió al coincidir con Lourdes Sánchez en que La Cobra “se hace la bailarina”.

En su visita al ciclo que conducen Sánchez y Lizardo Ponce, Listorti defendió la participación de la bailarina y del Chato Prada y atacó a los jueces del certamen. “Es muy difícil y es muy lamentable que la gente no sepa reírse de uno mismo. El jurado no entiende nada. No entienden la dinámica de La Academia”, aseguró.

“El problema que tienen en el jurado es que despertarse es ser agresivo. Me parecen que la gracia de ser protagonista del jurado es ser más agresivo, más humillante, más punzante, y no es eso. Vos podés ser como Marcelo Polino, que era divertido, a veces era punzante”, agregó José María Listorti, antes de dar su opinión sobre Jimena Barón. “Me gusta, pero se está quedando mucho en la técnica. Sí, se hace la bailarina”, dijo tras escuchar la opinión de Lourdes.