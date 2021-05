José María Listorti habló por primera vez del cruce de su esposa con Julieta Díaz: "Es un tema de ellas"

Un video en broma que protagonizaron José María Listorti y su esposa Mónica provocó la fuerte crítica de Julieta Díaz. A la actriz y a otras mujeres no les cayó bien que el conductor se filmara en chiste prendiendo una licuadora cada vez que la mamá de sus hijos hablaba, en señal de fastidio.

Entonces, Mónica cruzó a Julieta y defendió con fuerza al conductor. Además, aclaró que su análisis le pareció súper "rebuscado" y dejó bien en claro que con su pareja se lleva bárbaro. En este contexto, por primera vez, José María charló de lo sucedido pero aclaró que prefiere no meterse en la pelea de su pareja con la actriz.

“Es una cosa de ellas, yo no me meto. Yo sé perfectamente la charla, pero es una cosa privada de ellas que no tengo por qué exponerla. Es un intercambio de opiniones entre ellas, yo no me metí ni me voy a meter. De hecho, en mi programa no hablé del tema porque no tenía ganas... Me parece que es un intercambio entre ellas dos”, expresó en diálogo con la revista Paparazzi.

Y antes de cerrar, volvió a reivindicar su opinión. "Yo no me voy a meter ni me metí. Ella quiso hablar dónde quiso hablar y Julieta quiso hacer lo que quiso hacer, no me voy a meter en ese tema porque es un tema de ellas dos”, sentenció, tajante.

¿Qué dirá Julieta?