José María Listorti fue increpado en la calle por un grupo antivacunas: "¿Por qué nos querés mandar a una isla?"

En julio, José María Listorti cuestionó a Los Nocheros por pronunciarse en contra de la vacuna contra el covid y los mandó a vivir en una isla. Un mes después de la expresión pública del conductor, un grupo anti-vacuna lo increpó en la calle.

"Queremos saber ¿por qué nos querés mandar a una isla a los que no nos queremos vacunar?", le dijo una mujer a Listorti, en el video que se replicó en las redes, en el que se lo ve a José María rodeado por varias personas..

Sin ánimo de confrontar, el conductor detuvo el paso y respondió: "Para mí es un tema que no es debatible. Yo soy provacunas. Si tienen ganas de debatir el tema, vayan al Ministerio de Salud, yo no doy las vacunas. Yo me guío por lo científico, pero si ustedes no quieren, hagan lo que quieran".

Sin embargo, las preguntas continuaron y Listorti se negó a seguir dialogando: "No voy a debatir el tema. Les mando un beso enorme".

Una vez en su casa, el conductor de El Nueve se hizo eco de la situación en Twitter y volvió a subrayar su posición a favor de las vacunas. "Orgulloso de ser provacuna. Innecesario este escrache. Sirve para difundir una vez más lo que pienso. ¡Hay que vacunarse! Lo repito: hay que vacunarse", escribió José María, en uno de sus tweets.

Luego, agregó: "Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mi no hay debate con el tema de la vacuna. El argumento antivacuna es infantil y peligroso. Hay que vacunarse, hay que vacunarse".

José María Listorti, indignado con Los Nocheros por sus declaraciones contra las vacunas: "Váyanse a una isla"

A fines de julio, José María Listorti alzó su voz para cuestionar la postura antivacuna de Los Nocheros y enfatizar que él está a favor, en medio de la pandemia de coronavirus.

"No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible. El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta terrible", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live luego de que Kike Teruel dijera sobre la vacuna: "No le tenemos confianza".

En la misma línea, se mostró en desacuerdo con la opinión de los integrantes del grupo musical. "No es así, estamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos, es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia", sentenció.