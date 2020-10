José María Listorti comunicó que está internado con coronavirus: "Tengo una neumonía provocada por el covid"

Con una cuota de humor e histrionismo, José María Listorti (47) comunicó a través de un breve video que debió ser hospitalizado por su cuadro de coronavirus. “Bueno, acá, dando mi parte del covid con el camisolín. Se darán cuenta de que en estos momentos estoy internado en Los Arcos”, arrancó el conductor de Hay que ver.

“El sábado a la noche tuve un poquito de fiebre, 38,4 grados. El domingo a la mañana seguí con fiebre. Entonces, mi doctor me dijo que algo pasaba, así que vine a hacerme los estudios. Una radiografía de tórax, análisis de sangre y me dio que tengo una neumonía provocada aparentemente por el covid”, continuó.

Padre de Franco (10) y de Bruno (6), fruto de su matrimonio con Mónica González, José María buscó dar tranquilidad respecto a su salud: “Pero estoy bien, la saturación (del oxígeno) en sangre está bien, en 96. No me agito, no estoy cansado, me bajó la fiebre. Estoy muy bien atendido, muchas gracias”.

“Cuídense. No subestimemos más la enfermedad, no piensen que no les va a tocar. Cuídense mucho, más que nunca. Les mando un beso y gracias a todos por la preocupación”, enfatizó José María Listorti al cerrar su mensaje.