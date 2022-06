Jorge Rial, sincero sobre su separación de Romina Pereiro: "No pude sostener la relación ni mental ni físicamente"

A días de que Jorge Rial y Romina Pereiro se divorciaran, el conductor habló a corazón abierto sobre el final de su matrimonio con la nutricionista.

El papá de Rocío y Morena admitió que se siente muy triste. Y remarcó que con Romina había conformado una feliz familia ensamblada.

"Estoy mal, no es bueno divorciarse... Estuve muy enamorado de Romina, de hecho la quiero un montón. Somos una familia y sus hijas son mis hijas... Es doloroso pero bueno, pasó. Así como el amor es un rayo que te parte, a veces el dolor también lo es", reflexionó en diálogo con Infobae.

JORGE RIAL EXPLICÓ QUÉ LO LLEVÓ A SEPARARSE DE ROMINA PEREIRO

"No pude sostener (la relación) ni física ni mentalmente... Lo dejé ir. Lo lamento porque las extraño...".

"Le pifié en un montón de cosas, la pifiamos los dos. En una separación, no es de un lado sólo... Nos equivocamos y creo que sabemos en dónde. Hoy charlamos, tenemos buena relación y con las nenas hablo también", sumó Jorge.

Y se despidió haciéndole frente al rumor de romance con Josefina Pouso, tras haber sido encontrados "in fraganti" en España, remarcando que no tiene ganas de iniciar otra relación.

"No estoy para salir, ni para tomar un café con nadie. Es la primera vez en mi vida que desde hace 9 meses estoy solo y sigo bien. ¿Si me tirotean? Sí, pero podrían ser mis hijas...".

"No voy a aparecer ni en pe... con una de 20. No sabría de qué hablar, me dejaría a la media hora", cerró, contundente.